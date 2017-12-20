Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin fiyatı cuma günü rekor kırarak 19.666 dolara ulaşmasının ardından yılbaşından itibaren neredeyse 20 kat değer kazanmış ve önce Cboe Global ardından da CME Group bitcoinler için vadeli işlemler arasına almıştı.



Endüstriyel kuruluşların bitcoin ticaretini yapmasını kolaylaştıran bu hamlenin ardından fon yönetimlerinin açığa pozisyon alması imkanı da doğmuştu.



Singapur Merkez Bankası'nın neredeyse 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatlarındaki keskin yükselişin spekülasyon kaynaklı olduğunu belirtmesi ve ani düşüş olabileceğini kaydetmesinden sonra bir gelişme daha yaşandı.



Bitcoin işlem hacminin yüzde 30 ile 50 düzeyinde aslan payına sahip olduğu Japonya'da Cis ismiyle bilinen bir ticaret uzmanının satış uyarısıyla Bitcoin fiyatında devasa düşüş gerçekleşti.



21 milyar yen yani 186 milyon dolar varlığı olduğu belirtilen simsar son 24 saatte yüksek miktarda bitcoin sattığını belirtince kriptopara piyasası hareketlendi. Tokyolu analistlere göre diğer Japon yatırımcılar da benzer pozisyon olarak Bitcoin fiyatlarının düşmesine yol açtı ve gece saatlerinde Bitcoin fiyatı 16 bin 500 doların altına indi.



Pazar günü 20 bin 52 dolara çek çıklan bitcoin fiyatı 16 bin 290 düzeyine düşerek böylelikle 2 günde yüzde 18 değer kaybetmiş oldu. Eylül ayında yüzde 40 kayıpla 4 bin 979 dolardan 2 bin 972 dolara düşüş ve kasım ayında da yüzde 30 kayıpla 7 bin 888 dolardan 5 bin 555 dolara düşüş sonrası bu dalgalanma Bitcoin fiyatlarındaki en ciddi değer kayıplarından biri.



Öte yandan bitcoin paraların en büyük işlem hacmine sahip olduğu Asya pazarında Güney Kore ve Japonya Merkez Bankaları bitcoin için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.



Son olarak Japonya Maliye Bakanı Taro Aso aşırı dalgalanmalardan dolayı Bitcoin için "Güvenilir bir para birimi değil." demişti.