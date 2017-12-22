Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının açılışında konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri dışında işsizlik oranı, Türkiye'nin rekabet edebilirliği ve yatırımların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İşverenler olarak 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de de devam etmesini istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"100 liranın verilmemesi demek mevcut asgari ücret maliyetlerinin yüzde 6 artması demek. 2018 yılında hedeflenen enflasyonu dikkate aldığımızda bir açmazdayız. Bugün Kalkınma Bakanının hazırladığı raporu tekrar gözden geçireceğiz, ona göre son toplantıda gerekli düşüncelerimizi söyleyeceğiz."

Koç, bir basın mensubunun, "Türk-İş'in beklentisini yüksek mi buldunuz?" sorusu üzerine, "Çok yüksek. Şöyle söyleyeyim, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey'in geçen hafta açıkladığı rakam, net asgari ücretin yüzde 35 artışı demektir. Biz, Türk işvereni olarak 2015 sonunda yapılan artıştan dolayı hala iş yerlerimizde sorunlarımızı gideremedik. Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil." dedi.

- "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücret artışında resmi ve objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bir kişinin asgari geçim tutarının da bu verilerden olduğunu dile getirdi.

Beklenen enflasyonun değil gerçekleşen enflasyonun asgari ücret üzerinde etkili olduğunu dile getiren Irgat, "Enflasyon, yüzde 10'un üzerinde. Bu mevcut asgari ücretin yüzde 2 değer kaybettiği anlamına geliyor. Hayatın gerçekleri yani çalışanların enflasyonunu belirleyen kalemler dikkate alındığında enflasyon oranının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Türk-İş olarak net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız." diye konuştu.

- Toplantı 1 saat sürdü

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Önder ise şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. Bakanlık olarak bazı verileri paylaştık. Geldiğimiz noktada her iki tarafın da taleplerini aldık. Biz bunları değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız."