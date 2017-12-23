Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 asgari ücret ne kadar olur, asgari ücret görüşmeleri, asgari ücret zammı ve asgari ücret son durumu ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Asgari ücret 2018 zammı görüşmeleri devam ederken; işçisi, emeklisi, memuru, kısaca her Türk vatandaşını ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türk-İş'in 1893 TL'lik teklifi, TİSK tarafından yüksek bulundu. Yılın son günlerine girilirken 2018 asgari ücret ne kadar olur sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari ücret son durum, asgari ücret 2018 zammı vs. gibi konular ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden aktarılıyor...

2018 asgari ücret ne kadar olur? kapsamında görüşmeler devam ederken; işçi tarafı Türk-İş "1893 TL'lik teklifimizin arkasındayız." çıkışına, işveren tarafı TİSK, teklifi yüksek gördü. Peki 2018 asgari ücret ne olur, asgari ücret son durum nedir, 2018 asgari ücret ne kadar olur? gelin bu konulara birlikte değinelim...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının açılışında konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri dışında işsizlik oranı, Türkiye'nin rekabet edebilirliği ve yatırımların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olur?

İşverenler olarak 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de de devam etmesini istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"100 liranın verilmemesi demek mevcut asgari ücret maliyetlerinin yüzde 6 artması demek. 2018 yılında hedeflenen enflasyonu dikkate aldığımızda bir açmazdayız. Bugün Kalkınma Bakanının hazırladığı raporu tekrar gözden geçireceğiz, ona göre son toplantıda gerekli düşüncelerimizi söyleyeceğiz."

Asgari ücret zammı için teklif edilen rakam Türkiye gerçekleri

Koç, bir basın mensubunun, "Türk-İş'in beklentisini yüksek mi buldunuz?" sorusu üzerine, "Çok yüksek. Şöyle söyleyeyim, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey'in geçen hafta açıkladığı rakam, net asgari ücretin yüzde 35 artışı demektir. Biz, Türk işvereni olarak 2015 sonunda yapılan artıştan dolayı hala iş yerlerimizde sorunlarımızı gideremedik. Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil." dedi.

Asgari ücret son durum: Net "NET 1893 LİRA 90 KURUŞLUK TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücret artışında resmi ve objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bir kişinin asgari geçim tutarının da bu verilerden olduğunu dile getirdi.

Beklenen enflasyonun değil gerçekleşen enflasyonun asgari ücret üzerinde etkili olduğunu dile getiren Irgat, "Enflasyon, yüzde 10'un üzerinde. Bu mevcut asgari ücretin yüzde 2 değer kaybettiği anlamına geliyor. Hayatın gerçekleri yani çalışanların enflasyonunu belirleyen kalemler dikkate alındığında enflasyon oranının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Türk-İş olarak net 1893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız." diye konuştu.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Önder ise şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. Bakanlık olarak bazı verileri paylaştık. Geldiğimiz noktada her iki tarafın da taleplerini aldık. Biz bunları değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız."

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA YÜZLER GÜLÜYOR

Asgari ücret komisyonunun üçüncü toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirildi. Toplantıda, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Nazmi Irgat, işverenleri temsil eden TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Toplantı sonrası tarafların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. TİSK Genel Sekreteri Koç, "Bizim teklifimizi uygun görüyorlar" şeklinde bir ifadede bulundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Aralık ayının son haftasında Bakanlıkta yapılacak son komisyonla zammın belirleneceğini ifade etti.