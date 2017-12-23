Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde yatırımcıları açıklanan yerli otomobil için TOBB’un liderliğinde 5 firmadan oluşan bir konsorsiyum kurulmuştu. Yerli otomobil için önümüzdeki yıl çalışmaların hızlanması beklenirken ilk prototip 2019’da ortaya çıkacak. 2021’de ise satışlarına başlanması hedefleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeri otomobili iki fazlı olarak modelledikleri belirterek, “Çalışmalara önümüzdeki yıl başlıyoruz. Birinci faz, şirketleşme sürecinin tamamlanması ve prototiplerin ortaya çıkmasına kadar geçecek olan süreyi kapsıyor. İkinci faz ise seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor. Birinci ve ikinci faz için 24’er ay, toplamda 48 ay düşünüyoruz. Şu anda birinci fazdayız. Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz” dedi.

Bir otomobil yapmanın teknik olarak çok problem olmadığını aktaran Özlü “Esas sorun ticarileştirmede. ‘Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir’ diyen analizler var. Yani minimum 1’e 5. Amacımız Türkiye’nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz otomobilin sadece Türkiye’nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönündedir. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye’ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir’e, Kazakistan’a, Orta Afrika’ya fabrikalar kuracağız. O bakımdan markalaşmak bu işin en zor tarafı. Dolayısıyla marka konusunun öneminin farkındayız. Buna çalışacağız ve Türkiye’nin adıyla anılacak bir markası olacak” diye konuştu.

Elektrikli araçlar için teşvik yolda

Özlü, enerji depolama, batarya ve şarj istasyonlarının da bu projenin en önemli ayakları olduğunu belirterek “Şarj istasyonları da bizim çalışmamız kapsamında olacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz” diye konuştu. Özlü, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için de tüketicilere yönelik bir teşvik mekanizması üzerinde çalıştıklarını bildirdi.