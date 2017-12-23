Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Ekim 2018'de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3D animasyon videosunda; İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıltlı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.

350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleriyle dikkati çekiyor.