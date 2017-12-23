29 Ekim 2018'de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3D animasyon videosunda; İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıltlı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.
350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi ve e-pasaport girişleriyle dikkati çekiyor.
İstanbul Yeni Havalimanı 3D animasyon film ile tanıtıldı
23.12.2017 - 03:46 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi, 3D animasyon videosu ile anlatıldı.
29 Ekim 2018'de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3D animasyon videosunda; İstanbul'un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıltlı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.
Etiketler : üçüncü havalimanı,
529980 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/529980.aspx
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