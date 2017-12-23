Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı karara göre bundan böyle satışı yapılan her 200 litre motorinde en az 1 litre biyodizel bulunacak. Düzenleme ile biodizel üretiminin gıda güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde artırılması sağlanarak, yeni yatırımların özendirilmesi ve tarımın desteklenmesi hedefleniyor. Hâlihazırda motorinde biyodizel harmanlanmasına ilişkin herhangi bir zorunluluk olmamasına karşın 2015 ve 2016 yıllarında, 70 bin tona yakın biyodizel üretimi ve motorinle harmanlanması gerçekleştirilmişti. Bu miktarın yaklaşık olarak yüzde 0,3 oranında biyodizel harmanlanmasına karşılık geldiği belirtilirken, Türkiye’de biyodizel üretimi için 12 adet işleme lisansı sahibi bulunduğu, bu tesislerinde yaklaşık olarak 240 bin tonun üzerinde üretim kapasitesi bulunduğu bildirildi.