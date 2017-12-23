Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Emeklilik Fonu’nun yatırım yaptığı Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu, doğrudan ve dolaylı 220 bin yatırımcısının kaynakları ile ilk yılında bin dönüm stoğa erişti. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan geçtiğimiz 6 ay içerisinde 50 milyon TL fon toplayan RE-PIE, Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Marmara Bölgesi ve Akdeniz bölgesinde muhtelif şehirlerde farklı fonksiyonlarda arsa ve arazi yatırımı yaparak yıllık yüzde 15’in üzerinde getiri sağlama hedefini yakaladı. RE-PIE Genel Müdürü Hasan Bayhan, gayrimenkulde 4.0 dönemini yaşadıklarını belirterek “Emeklilik hayatı için konut alıp kiraya verme dönemi geride kaldı. Halk bireysel emeklilik sistemini sevdi ve güveniyor. Münferit gayrimenkul yatırımları yerini farklı fonksiyon ve lokasyonlarda çeşitlendirilmiş gayrimenkul yatırım fonlarına bırakıyor” dedi.