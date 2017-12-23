Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polgün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör, firmalarını 2002’de kurduklarını, Muğla bölgesinde 2 fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Güngör, 200 kişinin istihdam edildiği fabrikalarında tüm tasarımları kendilerinin yaptığını anlattı. Türkiye’de otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üreten iki firmadan biri olduklarını dile getiren Güngör, firmanın 40 ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Çeşitli ölçeklerde 250 yurt dışı projeyi tamamladıklarını aktaran Güngör, bu yıl yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştireceklerini belirtti. Sektörde Kanada’nın başı çektiğini ifade eden Güngör “Dünyadaki rakiplerimize göre daha kaliteli ve daha ucuz üretim yaptığımız için tercih ediliyoruz, bugün sektörde dünyanın 5’inci firmasıyız” dedi.