Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığının Resmî Gazete’de yayımlanan listesine göre, Akkuyu NGS’ye başta vergi muafiyeti olmak üzere, 76 milyar liralık yatırım desteği sağlanacak. Projeye ayrıca 4 milyar 508 milyon 259 bin dolar tutarında ithal makine ve teçhizat desteği verilecek. Böylece proje kapsamında sağlanacak yatırım teşviki 76 milyar lirayı aşacak. Akkuyu NGS projesi çerçevesinde ilk aşamada 2 bin 764 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Bu arada, kasım ayında verilen toplam 639 yatırım teşvik belgesinin 115’i enerji ve madencilik sektörleri için düzenlendi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle de 3 bin 59 kişilik istihdam hedefleniyor.