Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu - Osman Çobanoğlu / ANKARA

Hükûmet, 2018 bütçesi kapsamında işçi ve memurdan emekliye, esnaftan çiftçiye, engelliden gençleri kadar çok sayıda karara imza attı. Yeni yılı bekleyen düzenlemelerden biri, taşeron işçilerin kadroya alınması. Çalışma Bakanlığı, düzenlemeleri tamamladı, kararın Başbakan’ın imzasından sonra genel kurula getirilmesine karar verildi. Bu da yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirilecek. Hükûmet bütün çalışanları ve çalışma hayatını ilgilendiren asgari ücret konusunda da işçi ve işverenle görüşmelerini yoğunlaştırdı. Enflasyon karşısında ezilmeyen, bir kişinin asgari ihtiyaçlarını karşılamaya yeten ücretin verilmesini sağlamaya çalışan hükûmet, bunun yanı sıra esnafa ve çiftçiye de yeni müjdeler açıkladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üreticiye 100 bin liraya kadar ‘besici desteği’ verileceğini söyledi. Bu destek, sıfır faizli kredi şeklinde olacak. Ayrıca esnaf ve sanatkarın krediye ulaşması için şartlar hafifletilecek, destekleneceği işi yapıyor olma süresi 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Sağlık çalışanları için yapılan bir çalışmayı da Sağlık Bakanı Ahmet Demircan açıkladı. Demircan, ocak ayında doktorların maaş artışlarının içinde olacağı sağlık paketini Meclis’e getirmeyi planladıklarını söylerken, doktorların yüksek tazminat korkusunun önüne geçmek için sigorta zorunluluğundan da söz etti. Bu düzenleme ile doktorlara yıpranma hakkı getirilmesi planlanıyor. AK Parti hükûmetlerinin genişlettiği sosyal yardımlar da yeni yılda artacak. Engelliden gençlere kadar dezavantajlı kesime yapılan harcamalar artırılacak, emekli, dul ve yetim maaşlarında düzenleme yapılacak.

DOKTORA HEM MAAŞ ARTIŞI HEM YIPRANMA HAKKI

Hükûmetin, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik uzun süredir yaptığı çalışmada sona gelindi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ocak ayı içinde doktorların maaş artışlarının da içinde olacağı sağlık paketini Meclis gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi. Demircan, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının düzeltilmesi ve düzenlenmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. Demircan “Doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmamız var. Özlük haklarını geliştirmek, emekli maaşlarını artırmak ve yıpranma payını doktorlara kazandırmakla ilgili bir çalışmamız var ve önümüzdeki ayda, ocak ayında imkân olursa sağlıkla ilgili bir yasa paketi getireceğiz. Bunun içerisinde doktorların özlük haklarıyla ilgili çalışmalar da olacak.” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığının yaptığı torba yasa çalışmasında doktorlara her 5 yıl için bir yıl yıpranma hakkı getiriliyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarının artırılması ve yapılacak artıştan emekli doktorların da yararlanması öngörülüyor. Emekli doktorların maaşlarında bin liranın üzerinde artış yapılması hedefleniyor. Pakette, hekimlerin yüksek tazminatlardan çekindiği için sezaryenle doğuma yönelmesinin önüne geçmek için, hastanelere sigorta zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenleme de yer alıyor. Sigortadan, normal doğuma bağlı olarak kadın ve çocuğun uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar karşılanacak; sigortayı hastaneler yaptıracak.

KOSGEB'DEN DESTEK İÇİN TEK BAŞVURU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in Destek Programları çerçevesinde son 7 yıl içerisinde 100 bine yakın kişiye istihdam sağlandığını belirterek, toplamda yaklaşık 2 milyar 912 milyon lira ödemenin gerçekleştiğini söyledi. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerden bulunan Bakan Özlü, KOSGEB tarafından gerçekleşen destekler ile KOBİ ve girişimcilerin önünü açmakla birlikte istihdama yapılan katkının da altını çizdi. Özlü, KOBİ’lerin bürokratik engeller ile karşılaşmadan yalnızca bir başvuru ile bu destekten faydalanabileceklerine dikkat çekti. Desteklerle birlikte istihdama yapılan katkıya ilişkin detayları paylaşan Bakan Özlü “KOSGEB; 2010 yılından bu yana, Genel Destek Programı çerçevesinde Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile 86 bin 170, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile 5 bin 340, Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bin 281 olmak üzere toplam 100 bine yakın personel istihdam edildi.” dedi.

SOSYAL YARDIMLAR BU YIL DA ARTIRILACAK

Devlet, emekliden engelliye, malülden çocuklara, işsizden evi olmayana kadar birçok kesime destekte bulundu. Bu desteklerin tutarı, 2016 yılında yüzde 19,5 artışla 334 milyon 751 milyon liraya yükselirken, bu kapsamda maaş alan kişi sayısı 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam harcamaların yüzde 98,3’üne karşılık gelen 328 milyar 917 milyon lirayı, ‘sosyal koruma yardımları’ oluşturdu.

- Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı yüzde 12,8’i buldu. Emekli ve yaşlılara yapılan harcamalar ise yüzde 6,2 ile en büyük paya sahip oldu.

- Hastalık/sağlık harcamaları bu tutarın için yüzde 3,5’i bulurken, dul ve yetimler için yapılan harcama yüzde 1,5’i buldu.

- Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40.7’sini devlet katkıları, yüzde 27,7’sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 26.5’ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

- Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, yüzde 2.3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıl destek verilen miktarın artırılması öngörülüyor.

BESİCİLERE 100 BİN LİRA SIFIR FAİZLİ KREDİ GELİYOR

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tarımsal üretici ve esnafa yılbaşında güzel haberler vereceklerini söyledi. Şimşek, bu iki kesime faizsiz kredi verdiklerini hatırlatan Şimşek, daha fazla üreticinin bu şartlarda krediye ulaşması için kararname taslağını Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Tarımsal üretimde verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla düşük faizli kredi sağlandığını, kredi faizinin yüz de 25’i ile yüzde 100’ünün Hazine tarafından üstlenildiğini hatırlatan Şimşek, 100 bin liraya kadar olan hayvancılık kredilerinden daha çok üreticinin faydalanması için tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini, 2018’de desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

ESNAFA KOLAYLIK

Düşük faizli kredi uygulamasının yanı sıra 2015 yılından beri devam etmekte olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, usta girişimci ve genç girişimci esnaflara sıfır faizli kredi kullandırılmasına devam edileceğinin altını çizen Şimşek, böylece esnaf ve sanatkarın krediye ulaşmasının kolaylaştırıldığını söyledi.