Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak - 9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programları kapsamında 10 yılda 137 projeye 16 milyon TL tutarında hibe desteğinde bulunduğunu vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan “43 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla pek çok proje hayata geçirdik.” dedi. Söz konusu destek 50 bin ile 200 bin lira arasında olacak. Desteklenecek projelerin en geç 12 Temmuz 2019 tarihinde sona ermesi gerekiyor.