Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TURYAP tarafından düzenlenen açık artırmada; Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz’da yer alan Nef ticari üniteleri satışa sunuldu. Noter huzurunda gerçekleşen etkinlikte, İstanbul’un merkezî lokasyonlarındaki 141 ticari alanın yüzde 94’ü sahiplerini buldu. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “İlk defa düzenlediğimiz açık artırmada bini aşan katılımcı, bizi çok mutlu etti. Mağazaların yarısı 2 milyon TL’nin üzerinde satıldı. Peşin fiyatları 10 milyon TL’yi aşan mağaza satışları da gerçekleşti. Saat 14.00’de başlayıp 22.30’a kadar 9 saat süren açık artırmada, hazır bulunan noter tarafından tüm sonuçlar tasdiklendi” diye konuştu. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da şunları söyledi: Nef olarak her projemizi, daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir defa daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz.