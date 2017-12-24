Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu yüzde 22’lik oranı, yüzde 20’ye kadar indirmeye yetkili kılındı. Bu arada 5 Aralık 2017’den itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın yüzde 50’lik kısmına istisna uygulanacak. Bu tarihten önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise yüzde 75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilecek.