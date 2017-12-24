Buna göre kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu yüzde 22’lik oranı, yüzde 20’ye kadar indirmeye yetkili kılındı. Bu arada 5 Aralık 2017’den itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın yüzde 50’lik kısmına istisna uygulanacak. Bu tarihten önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise yüzde 75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilecek.
Kurumlar Vergisi üç yıl yüzde 22
24.12.2017 - 03:09 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanlığının “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler : kurumlar vergisi,
530242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530242.aspx
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