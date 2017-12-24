Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 2018 yılında müşterilerin ihtiyaç duydukları hizmetler konusunda daha fazla seçenek sunacaklarını belirterek TV hizmeti de vereceklerini bildirdi. Deegan, 30 Eylül 2017 tarihiyle biten 2017-18 mali yılının ilk yarısında, servis gelirlerinin yüzde 14,3 artarak 4,5 milyar liraya ulaştığını, FAVÖK oranlarının organik bazda yüzde 20,4 artışla 1,3 milyar liraya yükseldiğini, kurumsal segment servis gelirlerinin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını bildirdi. Finansal sonuçlarda, toplam telekomünikasyon servisleri stratejileri ve “Yarına Hazırım Platformu”nun önemli rol oynadığını aktaran Deegan “Bu durum, müşterilerimizin veri tüketimine de yansıdı ve abonelerimizin veri kullanımı geçen yıla göre yüzde 85 arttı. Sabit genişbant müşterilerimizin sayısı 623 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiğimiz servis gelirleri de yüzde 33 arttı. Bugün toplam 23,2 milyon mobil müşteriye hizmet veriyoruz. 2017-2018 mali yılımızda taahhüt ettiğimiz 1 milyar liranın üzerinde yatırım programımızı devam ettiriyoruz” dedi.

2018 yılı hedef ve beklentileri hakkında da açıklamalarda bulunan Deegan, “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, 2018 yılında da yatırımlara devam edeceğiz. 2018 yılında da ana başarı kriterimiz mükemmel müşteri deneyimi sağlamak olacak. Bu doğrultuda sabit, mobil ve içerik servislerini de kapsayan toplam telekomünikasyon hizmetleri geliştirerek, müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmetler konusunda daha fazla seçenek sunacağız. Ev ve ofisler için sabit hat ve televizyon hizmetleri de dâhil müşterilerin iletişime yönelik her tür ihtiyacı tek noktadan karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.