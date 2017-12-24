Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firma özellikle Orta Asya ülkelerinde açacağı yeni ofislerle büyümesini sürdürecek. IBS’nin 20. yıl etkinliğinde konuşan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, “Kazakistan, Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetleri’ne yatırım yaparak, bu bölgelerde açılması hedeflenen yeni ofisler ile büyümeyi planlıyoruz. Yapacağımız bu yatırımlar ile IBS’in vizyonunu kardeş ülkelerimize taşıyacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz” dedi. IBS Genel Müdürü Çiftçi de sigorta sektöründeki küresel trendleri takip ederek, sektöre öncülük etmeye devam edeceklerini söyledi.