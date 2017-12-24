Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel’in ödülünü Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den aldı. Vestel olarak yenilikçi ve katma değerli ürün ve servisler sunmak adına AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan AR-GE ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan 1600 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. AR-GE ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında teknolojiyi uygun fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.