Vestel’in ödülünü Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den aldı. Vestel olarak yenilikçi ve katma değerli ürün ve servisler sunmak adına AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan AR-GE ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan 1600 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. AR-GE ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında teknolojiyi uygun fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.
En iyi AR-GE ödülü 5’inci defa Vestel’in
24.12.2017 - 03:28 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vestel, Özel Sektör AR-GE Merkezleri Zirvesi kapsamında verilen AR-GE Ödülleri’nde bu yıl 5. defa ‘En İyi AR-GE Merkezi’ ödülünün sahibi oldu.
Etiketler : vestel,arge,
530250 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530250.aspx
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