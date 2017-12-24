Vestel’in ödülünü Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’den aldı. Vestel olarak yenilikçi ve katma değerli ürün ve servisler sunmak adına AR-GE merkezlerinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan AR-GE ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan 1600 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. AR-GE ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla dünya standartlarında teknolojiyi uygun fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturuyoruz” diye  konuştu.