Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yıl sonlarında borsalardaki yükselişleri tarif etmek için kullanılan “Noel rallisi” bu yıl etkisini göstermedi. Noel tatili öncesinde döviz kurlarındaki gerileme ve azalan risklerin etkisiyle hafta boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi de 6 haftanın en yüksek seviyesini görürken, haftalık bazda ise yüzde 1,62 değer kazanmayı başardı. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ABD piyasalarındaki yükselişte vergi yasa tasarısının onaylanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) büyüme beklentilerini yukarı revize etmesinin etkili olduğunu kaydetti.



115 BİN SEVİYESİNİ GÖRÜR

Turşucu “Eğer ABD piyasalarında sert satışlarla geçen bir süreç yaşamış olsaydık, bu durum global piyasalarda negatif etkiler oluştururdu ve BİST 100 endeksi mevcut seviyelere çıkmazdı. Son durumda pozitif global atmosfer devam ediyor. Endeksin önümüzdeki haftalarda 115.000 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.