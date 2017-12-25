Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi ALBA

Fındık, 2017 yılında Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan biri oldu. Fiyat tartışmaları başta olmak üzere birçok yönüyle manşetlerden düşmedi. Son dönemde ise “ürünün kalitesinin gerilediği” yönünde alarmlar gelmeye başladı. Hem üretici, hem tüketici hem de sanayici tarafından fındık, dikkatle takip ediliyor. Sanayici demişken; en büyük fındık alıcılarından Ferrero’nun Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşlüoğlu, İtalya’nın Alba şehrinde düzenlenen basın buluşmasında, Ferrero Roche ve Nutella’nın dünya üzerindeki toplam üretiminin yüzde 50’sinden fazlasında Türk fındığının bulunduğunu söyledi. Gümüşlüoğlu, şunları anlattı:

Türkiye’de 7 üretim tesisimiz bulunuyor. Çalışan sayımız 10 yıl önce 24 iken, bugün 1.650’ye ulaştı. Manisa’daki fabrikamızdan 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ferrero’nun dünya genelindeki ürünlerinde kullanılmak üzere bu yıl 200 bin ton fındığı Karadeniz’den aldık. Bunun için 2 milyar lira civarında bir ödeme yaptık. Ayrıca son 5 yıl içinde Türkiye’de Ferrero Değerli Tarım Projesi’ni hayata geçirdik. Çiftçilerimize iyi tarım ve makineleşmeyi anlatıp fındığın kalite ve verimliliğini artırmak istiyoruz. Son 5 yıl içinde 35 milyon lira harcayarak 35 bin çiftçiye ulaştık. 110 çalışanımız sahada görev yapıyor. Sosyal uzmanlarımız mevsimlik işçilere, ziraat mühendislerimiz de fındık bahçelerinde üreticiye eğitim veriyor. Sadece 2017’nin başından beri sahadaki ekiplerimiz 40 binden fazla fındık bahçesini inceledi. Değerli Tarım Uygulamalarını kullanan çiftçilerimizin bahçe verimliliği yüzde 30, kâr oranı ise yüzde 66 artış gösterdi. En önemlisi, ortaya çok yüksek kalitede mahsul çıktı. Önümüzdeki 5 yılda 120 milyon lira harcayarak 50 bin çiftçiye ulaşacağız. Ferrero, farklı ülkelerde de ekim yapmaya başladı. Çünkü ağaçlarımız yaşlanıyor, teknolojiyi bahçelere sokamadık. Fakat 15- 20 yıl içinde kimse Türk fındığına alternatif oluşturamaz. Bir çiftçinin bahçesinde 140 gün kalması gerekiyor. Bu rakam Türkiye’de ne yazık ki 40 gün civarında. Süreyi uzatmalıyız. Yapılacak çok şey var. 750 bin hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 450 bin çiftçi ve 150 bin mevsimsel işçiyi düşündüğümüz zaman 600 bin aile demek. Bu yüzden Değerli Tarım Projemizi başlattık...

Üretim 4 kat artabilir

Türkiye’nin her yıl verim kaybettiğini belirten Ferrero İnovasyon ve Stratejik İş Birimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aldo Uva, “Burada bir hektar bahçeden 800 kilo fındık alınıyor. Şili’de 3 bin 200 kilo. 4 kat fark var” dedi. Uva, şöyle devam etti: Türkiye’de hem ağaçlar hem de çiftçi yaşlı. Gübreleme ve sulama vaktinde yapılmıyor. Eğer Türkiye’de istediğimiz kaliteli fındığı bulursak alımlarımız üç kat artar. Bu ülke için fındık, stratejik olmalı. Gelecekte patlama bekliyoruz. Çünkü, yakın zamanda şekerleme, karamel gibi ürünlere yasak gelecek. Marketlerde bulamayacağız. Onların yerine kuru meyve ve kuru yemiş olacak. Fındık çok önemli yer tutacak. Bu yüzden küresel ısınmaya dayanabilen fındık ağacı üzerinde çalışıyoruz.