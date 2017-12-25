Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı, hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilecek.