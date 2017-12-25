Buna göre Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı, hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilecek.
'Vakıflar'ın hisseleri Hazine'ye devrediliyor
25.12.2017 - 04:37 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda düzenlemeye gidildi.
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530516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530516.aspx
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