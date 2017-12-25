Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Er, devlet destekleriyle ağaç varlığını hızla artıran Türkiye’nin, yıllardan bu yana istenen zeytin ve zeytinyağı üretimine çok yaklaştığını, bu sezon zeytinyağında 280 bin ton, sofralık zeytinde ise 450 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. Yüksek üretimin nasıl pazarlanacağı konusundaki endişelerin, sezonun ilk ayında ihracatta görülen yüzde 152’lik artışla yok olduğuna işaret eden Er; kilogram başına ihraç fiyatının da 3,6 dolardan 4 dolara çıktığını kaydetti. Er “Bu yıl büyük bir hedefimiz var. Zeytinyağı ihracatında 100 bin ton, sofralık zeytinde de 80 bin ton ihracat istiyoruz. Zeytin ve zeytinyağı ihracatından 500 milyon dolarlık gelir elde etmeliyiz” diye konuştu.

‘Soya’da ithalattan kurtulamadık

Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin soya üretiminin ihtiyacı karşılayamadığını, her yıl milyar dolarlık ithalat yapıldığını söyledi. Bayraktar “Soyada ithalatı azaltmanın yolu daha fazla üretimden geçiyor. Soya ve ürünleri ithalatımız 10 ayda 1 milyar doları aştı. Ne yapıp edip soya üretimine ağırlık vermeliyiz. Ülkemizin dışa bağımlı soya üretimiyle, hayvancılığa rekabetçi bir yapı kazandırması mümkün değildir. Üretici için alım garantisi çok önemlidir. Soya alımı yapan tarım satış kooperatiflerinin etkin çalışabilmesi için finans kaynakları oluşturulmalıdır. Ekonomik kayıplara neden olan depolama koşulları iyileştirilmelidir. Soyaya verilen, kilogramda 60 kuruş olan prim tutarı artırılmalıdır. GAP bölgesinde soya üretimi planlı bir şekilde teşvik edilmelidir” dedi.