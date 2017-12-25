Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak vergisinden muaf olanlar kimler? Kim emlak vergisi ödemez?Ev, işyeri, arsa ve arazi sahiplerinin ödemek zorunda oldukları vergiye emlak vergisi adı veriliyor ve bu vergiyi taşınmaz sahipleri ödüyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Taşınmaz ilk aldığında emlak vergisi beyannamesi yapılması gerekiyor. Örneğin; 2017 Ekim ayında alınan bir evin vergi yükümlülükleri 2018 yılında başlıyor.

KİMLER VERGİDEN MUAF?



Ancak bazı muafiyetler de bulunuyor. Buna göre; emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaaf tutuluyor.