Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 665,53 puanlık artışla 111 bin 765 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı.
Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı
25.12.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,ekonomi,bist,
530744 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530744.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER