Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 665,53 puanlık artışla 111 bin 765 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı.