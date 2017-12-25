Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1993 yılında Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak faaliyete başlayan İçerenköy CarrefourSA ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa’nın en büyük fonlarından biri olan Aerium’a bağlı Bainbridge Holding, İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazı City’s Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye sattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada Bainbridge Holding AŞ adına kayıtlı İçerenköy Alışveriş Merkezi ve üzerinde bulunduğu taşınmazın City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ vasıtasıyla İstanbul Gayrimenkul tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.

Böylece son zamanlarda ''satılıyor'' iddiaları ile gündeme gelen İçerenköy CarrefourSA'nın yeni sahibi resmen City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ oldu.

127 dönüm alan üzerinde bulunan İçerenköy Carrefour AVM'nin arazisi İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olarak gösteriliyor.



City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ.'nin ve Meydan AVM'nin sahibi Gülaylar Group olarak biliniyor.

Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği ve kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde olan 127 dönüm alan üzerine kurulu İçerenköy Alışveriş Merkezi'ne 269 milyon euro fiyat teklifi verildiği iddia edilmişti.

