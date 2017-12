Türkiye Gazetesi

Tarım sektöründe 2017 zorlu geçti. Bakliyat ürünlerinden ete, sebzeden meyveye kadar birçok üründe arz eksikliği sebebiyle fiyat arttı. Yükselen enflasyonda işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarının da etkisi büyük oldu.

Türkiye’de 24 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera varlığı bulunurken, 3 milyonun üzerinde çiftçi üretim yapıyor. 121 milyon ton bitkisel üretim, 23 milyon ton hayvansal üretim ve 161 milyar lira tarımsal hasıla sağlanıyor. Bu üretimden 16,3 milyar dolar da ihracat geliri elde ediliyor. 2016 yılında doğal afetler sebebiyle yüzde 2,6 küçülen tarım sektörü, bu yılın 9 ayında yüzde 3,3 büyüdü ama yine de birçok üründe ithalatın önü kesilemedi. Yılın en önemli gündem maddelerinden biri, gıda enflasyonu ve gıda ithalatları oldu. Sene başında yüzde 7,7 seviyesinde bulunan gıda enflasyonu yüzde 16,91 seviyesine kadar çıktı. Kasım ayındaki gıda enflasyonu ise yüzde 15,78 olarak gerçekleşti. Artışın durdurulması için Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli başlatıldı ve 941 havzada 21 ürüne destek verildi.

ÇİFTÇİ DESTEKLENECEK

Ardından 50 lirayı bulan et fiyatlarını ucuzlatmak için gümrükleri düşürdü, ithalatın önü açıldı. 81 ilde şubesi bulunan 2 markete ucuz et sağlayarak 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı satışına aracılık etti. Bakanlık, ucuz et uygulamasının 2018’de de devam edeceğini açıkladı. Şimdi ise tarımsal üretimi ve çiftçinin gelirini artırarak ithalatın önünü kesecek, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimi sağlayacak tedbirler için yeni kararlar alındı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE 100 BİN LİRA KREDİ

- Bu sene de dikkate alındığında son 15 yılda üreticilere toplam 103 milyar lira nakit hibe desteği sağlandı. Gelecek yıl ise çiftçilere toplamda 14,5 milyar lira nakit tarımsal destek verilecek.

- Üreticilere yönelik gübre, tohum, yem, üretim, yatırım destekleri sürerken, bu sene ilk defa devlet çiftçilerin kullandığı mazota yüzde 50 destek verecek.

- Gelecek sene 200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyerek ruhsatlı kesimhanede kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 lira destek verilecek. Yıl başından itibaren hayvan yetiştiriciliğinde küpe ve aşı bedelleri kaldırılacak.

- Yerli üretimin geliştirilmesi için küçük aile işletmesini büyütmek isteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz ve masrafsız kredi sağlanacak. Bu desteğin 100 bin aileye kadar ulaşması bekleniyor.

- Bu sene et tavuğu üretiminde önemli bir proje olan damızlık etçil tavuk üretilmesi projesi ile Anadolu T yerli hattı geliştirildi. Gelecek sene bu yerli etçi damızlık tavuk piyasaya sunulacak.

- Bu sene toplam 480 milyon lira hibe 16 bin genç çiftçiye destek için ayrılırken, önümüzdeki yıl bu rakam 510 milyon liraya çıkacak. Ayrıca genç çiftçilere hayvan teminine devam edilecek.

- Tahıllar da sigorta kapsamına alınıp arazi toplulaştırma işlemlerine hız verilecek.

45 BİN KİŞİYE 96 MİLYON AVRO

Hayvan sağlığına yönelik Aşı Suş Bankası kurulacak, nakillerde 7 ilde hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonları yapılacak. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde uygulanacak. Yaklaşık 45 bin hane halkına doğrudan katkı sağlayacak projenin toplam bütçesi 96 milyon avro olarak belirlendi. Öte yandan gelecek yıllarda 9 yeni tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yatırımı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

17 ÇEŞİT YENİ SEBZE GELİŞTİRİLECEK

Tohumculuk uygulamaları geliştirilecek. 11 modern sera kurulacak, buralarda yeni AR-GE uygulamaları yapılacak. Öncelikle domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavunda başlatılan geliştirme çalışmaları yeni hat ve çeşitlere uygulanacak. Proje kapsamında 5 yıl içerisinde toplam 240 yeni hat ve 17 yeni çeşidin elde edilmesi ve bu çeşitlerin ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.