Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’a yaptırım ve ambargo uygulanırken Türkiye’nin ülkeye bütün kapılarını açarak yanında yer aldığını belirten Zeybekci “Gelin yerli paralarımız ile ticarette ödeme yapalım. Öyle bir sistem kuralım ki aldığınız ürünlerin parasını Türk bankacılık sistemine Türk lirası olarak ödeyin. Türkiye’nin aldığı mallar da Sudan parasıyla ödensin.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyareti kapsamında, Sudan’ın başkenti Hartum’da düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Zeybekci, tarihteki mal değişimini hatırlatırkren “Biz kendimize yeni yollar açacağız. Eğer yeni yollar açamazsak gelecek nesillere bunun hesabını veremeyiz. İki ülke olarak ürettiğimiz formülle bunu çözeriz. Türkiye’ye dönünce bir yol haritası belirleyeceğiz, geleceğe dönük hedeflerimizi birlikte değerlendireceğiz. 2018 sonbaharında yeniden bir araya geldiğimizde pek çok problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

SUDANLI BAKANDAN TEKLİF

Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl, Türkiye-Sudan İş Forum’nda yaptığı konuşmada, Sudan’ın kaynaklarıyla Türkiye’nin ekonomik gücünün çok büyük bir iş birliğine dönüşebileceğini söyledi. 2-4 ay içinde 1 milyar dolarlık tarım üretimi yapmayı konuştuklarını belirten Fadıl “Türk şirketlerini Sudan’daki altyapı yatırımlarına bekliyoruz. Türkiye eliyle ülkemizi kalkındırabiliriz. Türkiye bizim için bir kalkınma örneği” dedi. Sudan’ın doğal kaynakları, bakir ve tarıma elverişli toprakları bulunduğunu hatırlatan el-Fadıl “Kızıldeniz’in en güzel kıyıları Sudan’da ve Kızıldeniz’deki en iyi limanlar da Sudan sahillerinde. Altın, demir ve bakır madenlerimiz de çok zengin. Bütün bunlar bakir olarak Türk iş adamlarını bekliyor. Ayrıca üretim için gerekli makineleri ve ham maddeyi sizden alalım” diye konuştu.