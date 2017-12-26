Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2,9 milyar lirası 2018’de olmak üzere 2 yılın sonunda 5,2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini belirterek “Bu yatırımlar karşılığında en az 1530 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. İstihdam ettiğimiz kişi sayısının 2019 sonunda ise 2 bin 345 kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Böylece iştiraklerimizle birlikte bünyemizde 5 bin 600 olan çalışan sayısı 7 bin 130’a çıkacak.” dedi. 2017 yılında devletin teşviklerle iyi bir performans gösterdiğini, bunun gelecek yıl da devam edeceğini, ancak kalkınmada lokomotif görevinin devlet için sürekli olamayacağını ifade etti.

Akfen olarak 1,2 milyar lira yatırımla 785 yataklı Isparta Şehir Hastenesi’ni hizmete açtıklarını, Giresun’da 35 milyon dolar yatırımla Çalıkobası HES’in ilk 2 ünitesini dtevreye aldıklarını, 4 güneş enerjisi santralinin devreye alınıp 4 rüzgar enerjisi santralinin inşaat hazırlıklarına başladıklarını, gayrimenkul sektöründe Ankara’da İncek Loft projesini tamamladıklarını, Bulvar Loft ve Bodrum Loft konut projelerinin temelini attıklarını, Kütahya ve Isparta’da öğrenci yurdu inşaatlarına devam ettiklerini söyledi.