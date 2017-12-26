Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünün dünyasında internet yalnızca ülkelerin ekonomik kalmasında kritik bir rol oynamakla kalmıyor, tüketicilerin sosyal refahının yükselmesine de katkıda bulunuyor. Bağımsız bir araştırma kuruluşuna göre; Türkiye’de hâlihazırda yüzde 50 seviyesinde olan sabit geniş bant penetrasyonunun yüzde 25 artmasının, ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasına 130 milyar dolar katkıda bulunacağı ve 500 bin kişilik ek istihdam oluşturacağı öngörülüyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, bu doğrultuda Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rol oynadığına dikkati çekerken “2018’de internet penetrasyonunu artırmak önceliğimiz olacak” dedi. Türk Telekom’un 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaşan Doany, Türkiye’nin yıl boyunca beklentilerin üzerinde ekonomik büyüme gösterdiğini, 2018’de de aynı sağlam duruşu beklediklerini ifade etti. Doany, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

EKONOMİYE 81 MİLYARLIK KATKI

Dr. Paul Doany, Türk Telekom olarak 2017 yılına güçlü başladıklarını belirtti. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdikleri büyüme oranının yüzde 12’yi bulduğunu anlatan Doany “Özellikle internet, mobil ve TV pazarından gelen güçlü veriler ile Eylül 2016-Eylül 2017’deki 12 aylık süreçte 2 milyon net abone kazandık” diye konuştu. Bu yıl ülke çapında teknolojik dönüşüme yatırımları sürdürdüklerini ifade eden Doany “2017’nin sadece ilk 9 ayında toplam 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Türk Telekom olarak 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana, Türkiye’nin dijital dönüşümüne, başka bir deyişle fibere, GSM şebekelerine, tüketici ürün ve hizmetlerine 29 milyar lira yatırım yaptık. Hazine’ye lisans bedelleri, vergiler, halka arz getirileri ve Türk Telekom’un ödediği temettüleri göz önüne alırsak, ekonomiye toplamda 81 milyar lira katkıda bulunduk” şeklinde konuştu.

"YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE ODAKLANACAĞIZ"

İnternet ve mobilde daha hızlı büyüyecekleri bir döneme girdiklerini ifade eden Dr. Paul Doany, hâlihazırda ikinci oldukları TV pazarında 5 yıl içerisinde liderlik pozisyonuna ulaşma hedefleri bulunduğunu söyledi. Doany, 2018 yılına çok dinamik gireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: Kurumsal girişim sermayesi yoluyla yatırım yapacağımız girişimler, 5G, akıllı şehirler, yapay zekâ gibi alanlarda faaliyet gösteren yenilikçi teknolojilere de odaklanacak.