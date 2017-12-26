Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Özellikle, 2017 yılında bu pasaporttan alma hakkı kazanan mal ihracatçılarının bu haklarının 2018 yılında devam edip etmeyeceği konusunda tereddüt yaşadığı ifade edildi. Ekonomi Bakanlığı’na gelen söz konusu müracaatlarla ilgili olarak iş insanlarına bir bilgilendirme yapıldığı bildirildi. Buna göre, 2017 yılında yeşil pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmaların bu hakları 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak belirlendiğinden, bu haklarını 2017 yılı içerisinde kullanmaları gerektiğinin uygun görüldüğü belirtildi. Bu kişilerin söz konusu haklarını kullanabilmeleri için en geç 29 Aralık’a kadar herhangi bir ihracatçı birliğine başvurmaları gerekecek. Bunların yanı sıra bahsi geçen yılda hak kazanılmasına rağmen cari yıl içerisinde kullanılmayan pasaport haklarının da bir sonraki yıla devredilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Bugüne kadar yeşil pasaport verilen işadamı sayısının 5 bin 176 hak sahibi firmadan 6 bin 259 kişi olduğu açıklanmıştı.