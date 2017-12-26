Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,22’lik yükselişle tamamladı. Endeks 241,65 puanlık artışla 112 bin 6 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.