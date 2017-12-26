Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,22’lik yükselişle tamamladı. Endeks 241,65 puanlık artışla 112 bin 6 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
26.12.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,22’lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,borsa istanbul,bist,ekonomi,
531037 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531037.aspx
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