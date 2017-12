Türkiye Gazetesi

İş makineleri için lastik koruyucu zincir, diğer araçlar için de kar ve patinaj zincirleri üreten Las Zırh, yeni yılda daha fazla ihracat hedefiyle yola çıktı. Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu’nun ilk lastik koruyucu zinciri üreticisi olan Las Zırh, Hadımköy ve Kırıkkale’deki fabrikasından dünyanın 62 ülkesine satış yapıyor. Madencilik, taş ve mermer ocakçılığı, tünel, yol ve baraj inşaatları, demir çelik fabrikaları, karla mücadele, ormancılık gibi farklı sektörlere hizmet verdiklerini dile getiren Las Zırh Genel Müdürü Fatih Şedele, bu sektörde dünyanın en büyük 3’üncü firması olduklarını söyledi.



Fatih Bey, şirketin kuruluş hikâyesinden bahseder misiniz?

Şirketin kuruluşu 1978 yılına dayanıyor. O yıllarda bir çimento fabrikasından zincir talebi geliyor. Hüseyin Hamdi Şedele gelen talep üzerine girişimcilik örneği göstererek tek bir numune zincir dahi görmeden ilk lastik koruyucu zinciri İstanbul’da üretmeye başlıyor. Şirket 1990’lı yıllarda ise tüm imalat aşamalarını bünyesine katarak entegre bir fabrika hâline geldi. Biz şu an ikinci nesil olarak devam ettiriyoruz.



Hangi sektörlere yönelik üretimler yapıyorsunuz?

Yer altı ve yer üstü madencilik, taş ve mermer ocakçılığı, tünel, yol ve baraj inşaatları, demir çelik fabrikaları, cam fabrikaları, çöp geri dönüşüm tesisleri, karla mücadele, ormancılık gibi farklı sektörlere hizmet veriyoruz. Her ebat ve tip lastik için zincir üretebilme kapasitesine sahip olan Las Zırh’ın değişik çalışma şartlarına göre tasarlanmış 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ve 24 mm modelleri; kare, altıgen ve ongen örgü çeşitleri mevcut.



Aylık üretim kapasiteniz ne kadar?

İstanbul Hadımköy’deki 10 bin metrekarelik, Kırıkkale’de de 7 bin metrekarelik modern fabrikamızda üretim yapıyoruz. Biz şirketi 2000’li yıllarda devraldık. Şirketi devraldığımızda 25 çalışan ve aylık 40 bin ton imalat vardı. Şu an çalışan sayımız 120, aylık imalatımız da 200 bin ton civarında. Şirketi yaklaşık yüzde 300 civarında büyüttük.



İhracat yapıyor musunuz?

Biz işe ilk başladığımızda sadece Yunanistan’a ihracat yapılıyorken şu an aralarında Sri Lanka, Hindistan, Avustralya ve Vietnam’ın da bulunduğu 5 kıtada yaklaşık 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımız her geçen gün artıyor. Bugün kendi sektörümüzde dünyanın en büyük 3. üreticisi konumundayız. Yurt dışında da bayiliklerimiz ve distribütörlerimiz var. İlk yurt dışı temsilciliğimizi de Las Zırh Africa adıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’nde açtık.



İç piyasadaki satışlarınız ne kadar?

Ürünlerimizin yüzde 25-30’unu iç piyasaya satıyoruz. Yüzde 70-75’i ise ihraç ediliyor. Zincir ve yedek parçaları İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Denizli ve Diyarbakır’da bulunan yaygın servis ağı ile Türkiye’nin her noktasına en geç 24 saat içerisinde ulaştırıyoruz. Hızlı servis, montaj ve yedek parça hizmeti veriyoruz.



Sizce başarının ardındaki sır nedir?

Biz öncelikli olarak kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalıştık. Ürünümüzün her zaman ihtiyaçlara cevap veren en üst düzey kaliteli olmasına önem verdik. Zaman zaman maliyet zaman zaman fiyat sıkıntısı yaşasak da ürünün kalitesinden hiç taviz vermedik. Ürünlerimiz dünya çapında sertifikalara sahip. Faydalı Model Belgesi ve ISO 9001 - 2008, IQ NET ile TSE EN 663 kalite belgelerine sahibiz. İyi ürün her zaman alıcı bulur. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.



Sektöre yeni girecek firmalar için tavsiyeleriniz nelerdir?

Her şeyden önce ürün kalitesi çok önemli. Her ne kadar fiyat rekabeti olsa da uzun vadede müşteri memnuniyetini düşünen mutlaka kazanacaktır.

ROBOT YATIRIMLARI YAPMAK İSTİYORUZ

Bugüne kadar KOBi kredilerinden yararlandınız mı? En çok hangi alanda finansman desteği aldınız?

Halkbank üzerinden bir çok kredi kullandık. Çoğunlukla kredileri çelik ham madde alımında ve makine alımlarında kullandık. Halkbankkobi.com.tr’ye üyeyiz. Düzenli olarak takip edip fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Halkbank KOBİ Gelişim Platformu’nu da yakından takip ediyoruz. Özellikle personel eğitimi ve dış ticaret danışmanlığı ile ilgili çalışmalara katılmayı planlıyoruz. Teknolojiye yatırımın şart olduğuna inanıyorum. Henüz bu alanda yatırımlarımızı yapmadık ama Halkbank’ın da desteğiyle yüksek teknoloji, Endüstri 4.0 ve robot yatırımları gerçekleştireceğiz.