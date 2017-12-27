Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı. Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrette 100 liralık desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor. TİSK asgari ücret desteğinin tüm iş yerlerine verilmesini talep ederken, Türk-İş sadece sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerine bu desteğin sağlanmasından yana tutum sergiliyor. Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi. Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Tan, şöyle konuştu: “Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret pazarlıklarını da etkiliyor. Bugün asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir.”

Asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında ücret desteği olmadığını söylemişti.