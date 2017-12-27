Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKDİK ile kimyasalların takibi ve zararlı etkilerinin azaltılması konusunda önemli bir adım atılırken bazı kimyasallar ise tamamen yasaklanıyor. Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği’nin hemen hemen bir kopyası olan KKDİK ile yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal veya ithal edilen kimyasallar, kayıt numarası (pasaportu) olmadan piyasaya arz edilemeyecek. Yönetmelikle birlikte oyuncaklarda ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasallara da sınırlama geldi. Örneğin aksırık tozu ve koku bombasında kullanılan kimyasallar artık bundan böyle kullanılamayacak. İnsan sağlığını tehdit eden şaka oyunları ülkeye giremeyecek. Krom VI bileşiklerinin çimentoda ve cilt ile temas eden deri eşyalarda, toluenin yapıştırıcı ve sprey boyalarda, kurşunun mücevherlerde, Bisfenol A’nın pos, atm ve yazarkasa kağıtlarında kullanımı kısıtlanırken insan sağlığını tehdit eden Nonil fenoletoksilatlar (NPE)’ın tekstil ürünlerinde kullanımına da kısıtlama getirildi. Ayrıca su ile yıkanabilir tekstil eşyalarda, eşyanın her bir parçasında veya eşyanın kendisinde ağırlıkça % 0,01’e eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda NPE bulunuyorsa bu eşyalar piyasaya arz edilemeyecek.

KKDİK ile gerek üreticiler gerekse ithalatçılar için kimya sektöründe yeni bir dönemin başladığını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve REACH Global Services (RGS) Kurucu Başkanı Murat Akyüz, artık kimyasal ürünlerin de pasaportu olacağını belirterek, “Türkiye KKDİK ile kendi mevzuatını uygulamaya başladı” dedi.