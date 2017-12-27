Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Sudan arasında 22 anlaşma hayata geçiriliyor. Madencilikten enerjiye, sağlıktan tarıma, yüksek teknolojiden finansa, konut ve havalimanı inşaatına kadar birçok sektörde ticaret ve iş birliğini içeren anlaşmalar sayesinde, iki ülke arasında bugün 500 milyon dolar civarında olan ticaret hacminin öncelikle 1,5-2 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus’a gerçekleştirilen heyet ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Sudan-Türkiye İş Forumu’nun kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkan Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Sağlık, tarım, soğuk hava depolama, havalimanı inşaatı alanlarında gerçekleştirilen anlaşmaların imza töreninin de gerçekleştirildiği kapanış bölümünde iki ülke Cumhurbaşkanı Sudanlı ve Türk iş dünyası temsilcilerine seslendi. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanı, İş Forumunda kurulan temasların takibi kapsamında İş Konseyi ortak toplantısının en yakın zamanda Türkiye’de gerçekleştirilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliğinin tesisi kapsamında toplam 22 anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı. 500 milyon dolarlık dış ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirten Erdoğan, kısa vadede 1-2 milyar dolarlık hacme ulaşılacağını ancak hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.



ÜLKEYİ YERLE BİR EDENLERE CEVAP

Türkiye-Sudan İş Forumu vesilesiyle 100 kadar iş insanının bire bir görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlarını alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik şirketlerinin Sudan’ın altyapısına katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Sudan’ın inşa ve ihyasının, daha önce ülkeyi yerle bir edenlere cevap niteliğinde olacağını belirten Erdoğan, iş heyeti kapsamında gelen Türk iş insanlarını Sudan’a yatırıma davet etti. Erdoğan, tarım ve hayvancılıktaki iş birliği ile ekonomik ilişkiler ve yatırımlarda sıçramanın Sudan halkı ile bütünleşerek gerçekleşeceğini söyledi. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir de Türk özel sektörünün yapacağı yatırımlarda Sudan hükûmetinin her türlü aksaklığı giderme konusunda hazır olduğunu söyledi. El-Beşir, para transferleri için de Türk bankalarını Sudan’da şube açmaya davet etti.

10 MİLYAR DOLARA 5 YILDA ULAŞIRIZ

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 5 yılda 10 milyar dolara çıkarma hedefinin hayal olmadığını söyledi. Erdoğan’ın ziyaretini “tarihi bir ziyaret” olarak niteleyen Gandur, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in dile getirdiği iki ülke arasında ticaret hacmini beş yılda 10 milyar dolara yükseltme hedefinin hayal olmadığını belirtti. Gandur, Sudan’ın ciddi tarım, su, toprak, hayvan, maden, petrol ve gaz kaynaklarına sahip olduğunu da hatırlattı.

ANALİZ: SUDAN'IN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Sudan, dünyanın en geniş topraklarına sahip 10’uncu ülkesi. Güney kısmı 2011’de ayrılmadan önce Afrika’nın en büyük, şimdi ise yüzölçümü itibarıyla 3’üncü geniş topraklarına sahip ülkesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan’dan sonra gittiği Çad da aynı şekilde dünyanın 21’inci, Afrika’nın 5’inci geniş topraklarına sahip ülkesi konumunda. İki ülkenin nüfusları 50 milyondan fazla. Tunus ise tarihin her döneminde hayati öneme sahip oldu. Afrika konusunda Başbakanlık Müşavirliği ve Çad Büyükelçiliği görevlerini yapmış olan, bugün de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olan Prof. Ahmet Kavas’ın analizine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu 3 ülkeyi ziyareti, Afrika kadar Türkiye için de hayati öneme sahip. 16 ve 19’uncu yüzyıllar arasında kıtanın sömürgeleşmesini engelleyen Osmanlı Devleti’nin kıta halkı üzerindeki müspet izleri, Türkiye’ye güveni artırıyor. Çünkü kıta üzerinde Avrupalı sömürgecilerin her zaman emelleri olmuş. Sömürgeci 7 devlet (İngiltere, Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, Almanya ve İspanya) kıtayı kendilerinin tapulu malları gibi görüp kimliksizleştirdi, kıta içi tarihî bağlantıları kopardılar. Daha sonra Sovyetler Birliği bu ülkelerdeki darbelerin arkasında durup iktidarlar değiştirdi. 1990’ların sonunda ise Çin ve Hindistan devreye girdi. Yetmedi, Brezilya, Japonya, Güney Kore de kendilerine kıtada etkinlik alanı açtı. Burada ABD de kozlarını 21. yüzyıla saklamış olacak ki bugün kıtanın en etkin ülkeleri arasında ön sırada yer alıyor.

Bütün bu sömürge çabalarına karşılık Türkiye’nin yaklaşımı söz konusu ülkelerin gözünde bu ziyareti çok önemli hâle getiriyor. Erdoğan’ın ziyaretleri sırasında halkın yaptığı sevgi gösterileri de zaten bu ziyaretin ekonomik ve politik bir havadan çıkarıyor. Yapılan anlaşmalara halkın desteği ise önümüzdeki dönem için en önemli başarı olarak değerlendiriliyor. Çünkü Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik imkânları, bölge ülkeleri için çok büyük önem taşıyor. Öte yandan insani yardımlar da bölge halkının gözünde Türkiye’nin önemini zirveye taşıyor.