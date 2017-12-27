Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’nda Ford Otosan’ın ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi.

Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, başarılarının teminatının insan kaynağı olduğu bilinciyle yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.