Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’nda Ford Otosan’ın ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi.
Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, başarılarının teminatının insan kaynağı olduğu bilinciyle yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.
İstihdam liderliği Ford’a ödül getirdi
27.12.2017 - 03:56 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri olan Ford Otosan, istihdamını en fazla artıran kurumlar arasına girdi ve imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstihdam Şurası’nda Ford Otosan’ın ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim edildi.
Etiketler : ford otosan,
531140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531140.aspx
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