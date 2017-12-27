Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplamda planlanan 370 megavatlık kapasiteden kalan 20 megavat ise tahsis edilemedi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç’in komisyon başkanlığını yaptığı ihaleler için 108 firmanın başvurusu alındı. İhalelerde en düşük teklif, Hatay bölgesi için verildi. Hatay bölgesinde kilovatsaat başına -1,83 dolar/cent teklif veren Böğürtlen Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ’ye 30 megavat kapasite tahsisi uygun bulundu. Malatya bölgesi için düzenlenen ihalede de 11 şirket yarıştı. Toplamda 80 megavatlık kurulu güç için Tunna Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, kilovatsaat başına -1,81 dolar/cent teklif vererek 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Adıyaman bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Errol Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına -1,40 dolar/cent teklif vererek 20 megavat kapasitenin sahibi oldu. Ardahan - Kars, Kahramanmaraş - Osmaniye, Kocaeli - Yalova, Erzincan ve Yozgat bölgesi için çıkılan ihalelerde de en düşük teflifler alınarak, kapasite tahsisleri yapıldı.