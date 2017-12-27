Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özdemir “Bu sektörlerde önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Nitekim, 2017’de bunun hazırlıklarını tamamladık ve gerekli altyapıyı oluşturduk” dedi. Özdemir, bu kapsamda enerji üretimindeki portföylerini büyüterek, 5 bin megawattlık bir kurulu güce ulaşmayı planladıklarını ifade etti. Isparta Gönen’de yatırımını tamamladıkları güneş santralinin üretime başladığına işaret eden Özdemir “Gelecek yıl Aydın’da jeotermal ve Konya’da güneş santrali yatırımlarımızı devreye alacağız” dedi. Limak Grubu olarak, 2018 için geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 20’lik bir büyüme öngördüklerini kaydeden Özdemir “Kuveyt ve Rusya önemli pazarlar, Hindistan’a ilgi gösteriyoruz” diye konuştu.