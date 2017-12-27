Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Aras Uluslararası Dış Ticaret ile imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran’da 50 bayilik hizmete alınacak. Sarıyer Börek adına konuşan firma CEO’su Erdeniz Çolak “İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz. 2018 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan sözleşmemiz KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın iştirakiyle imzalandı. Anlaşmamız yurt içinde yeni istihdamlar oluştururken, 1 milyon dolarlık katma değer sağlayacak” dedi.