İranlı Aras Uluslararası Dış Ticaret ile imzalanan protokol kapsamında, 5 yıl içinde İran’da 50 bayilik hizmete alınacak. Sarıyer Börek adına konuşan firma CEO’su Erdeniz Çolak “İran ile uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda 5 yıllık master franchise anlaşması yapmış bulunuyoruz. 2018 yılı Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan sözleşmemiz KOTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Volkan Yılmaz’ın iştirakiyle imzalandı. Anlaşmamız yurt içinde yeni istihdamlar oluştururken, 1 milyon dolarlık katma değer sağlayacak” dedi.
Tarihî Sarıyer Börek yurt dışına açılıyor
27.12.2017 - 04:15 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üretim tesisleri Kocaeli’de bulunan ve yurt genelinde 50 fazla bayiyle hizmet veren Tarihî Sarıyer Börek, Kocaeli Ticaret Odası’nda imzalanan protokolle İran’a açılıyor. İ
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531148 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531148.aspx
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