Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ASDEP personelinin umutla beklediği kadro müjdesi Bakanlıktan geldi.

Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.

Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak'tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek.

Bin 500 ASDEP görevlisi daha alınacak

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018 yılında bin 500 ASDEP personeli daha istihdam edilecek.

Söz konusu alımların da gerçekleşmesiyle dezavantajlı vatandaşların birebir yanında olan ASDEP personelinin sayısı 4 bin 500'e ulaşacak.