Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’yi dünya arenasında hedeflenen noktalara getirebilmek için daha çok üretmek ve çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

Tasarım, Ar-Ge ve inovatif uygulamalarla tekstil ihracatını daha da yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Konukoğlu, önemli ihraç ürünü tekstil ve ham maddelerinin hayatın her alanında kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hayatın her alanında kendini gösteren tekstil ve ham maddeleri dün olduğu gibi bugün de insanoğlunun vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Biz tekstil ve ham maddeleri üreticileri de dünün üretiminin üzerine koyarak çalışmak zorundayız. Dün yürüdüğümüz yolu genişletmek, düzenlemek ve ulaşıma elverişli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Biz bunu yapmazsak rakiplerimizin gerisinde kalırız. Daha çok tasarım, Ar-Ge ve inovasyonla tekstil ihracatını artırmalıyız. Yıllarımızı buna verdik, vermeye de devam edeceğiz.”

Türkiye'nin tekstil ihracatında lideri İstanbul

Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan tekstil ve ham maddeleri ihracatının yılın 11 aylık diliminde 2 milyar 422 milyon 234 bin dolara ulaştığına işaret ederek, bunun içerisinde pamuk ipliği, akrilik iplik, polipropilen iplik ve diğer ipliklerden oluşan tekstilin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tekstil ihracatında Türkiye’nin en fazla tekstil ihraç edilen ikinci ilinin bölgenin lokomotif ili Gaziantep olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, “Ülkemizin tekstil ihracatında liderliği 3 milyar 374 milyon 707 bin dolarla İstanbul yapıyor. İstanbul’u 1 milyar 290 milyon 201 bin dolarla da Gaziantep izliyor." ifadelerini kullandı.