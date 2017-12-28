Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden oluşan özel ekiplerle mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarını yakın takibe aldı. Türkiye’deki yaklaşık 1,5 milyonluk mevsimlik tarım işçisi nüfusunun en büyük problemleri arasında eğitim, sağlık ve barınma yer alırken; çocuklar da aileleriyle birlikte göç ederek hem tarımdaki ağır çalışma şartlarına dahil oluyor hem de eğitimlerini yarıda bırakıyor. Bakanlık, bu yüzden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişimlerini ve okullaşmasını sağlamak için özel ekip kurdu. Ekipler zorunlu öğrenim çağındaki çocukların tespitini yaparken; eğitime erişimleri için de gerekli tedbirleri alıyor. Mevsimlik gezici tarım işçisi, göçer veya yarı göçer aileleri çocuklarını okula yönlendirilmeleri konusunda bilinçlendiriyor.

Ekipler ayrıca, mevsimlik tarım işçilerini çalıştıran toprak sahibi ya da aracıları ziyaret ederek çocuk işçiliği konusunda bilgilendiriyor. Geçici nakille gelen öğrencilerin okula devam ve takiplerini yapıyor. Bu sayede tespit edilen bu öğrencilerin hem devam durumları hem de akademik başarıları izlenebiliyor. Takip ekipleri, 6 aylık dönemler hâlinde izleme raporlarını bakanlığa gönderirken; bakanlık bu raporlar doğrultusunda çalışma yapıyor. Ayrıca Bakanlık, gezici öğretmenler görevlendirerek öğrencilere mobil, prefabrik veya çadır sınıflarda da ulaşacak.