Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 uzun menzilli hava savunma füze sistemleri anlaşması nihai imza için gün sayarken, Rusya silah üreticileri konsorsiyumu “Rosteh” Başkanı Sergey Çemezov anlaşmayla ilgili detayları açıkladı. Kommersant gazetesine konuşan Rusya’nın silah ve teknoloji şirketi Rostek’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye’nin Rusya’dan 2,5 milyar dolara 4 adet S-400 satın aldığını ve siparişin 2019-2020 yılları arasında yerine getirileceğini duyurdu. Anlaşmanın merak edilen finans bölümü hakkında da bilgi veren Çemezov, “Yüzde 45’lik bölümü Türkiye tarafından bize ödenecek. Geriye kalan yüzde 55’i ise Rusya’nın Türkiye’ye açacağı kredi ile kapatılacak. İki ülke Maliye Bakanlıkları açılacak kredi konusunda da zaten anlaşmaya vardı” dedi. Türkiye’nin 4 batarya değil; 4 bölük satın alacağını belirten Çemezov “Bir bölükte ise çok daha fazla batarya bulunuyor” diye konuştu.

144 FÜZE HAZIR OLACAK

Rusya askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü 9 rampadan oluşuyor. 4 bölükteki batarya sayısı 36 olacak. Türkiye’nin alacağı 4 adet S-400 bölüğünde ise konuşlanma işlemi tamamlandığında her an ateşe hazır 144 füze bulunacak. Hava savunma sistemi için ayrıca duruma göre uzun, orta ve kısa olmak üzere farklı menzile sahip ayrı yedek füzeler de alınabilecek.

CANİKLİ DOĞRULADI

Öte yandan Çemezov’un açıklamaları Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye soruldu. Canikli, “Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu ‘Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim’in sonunda, ‘Bir bölümünü kredili olarak kullanalım’ şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti. İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı” dedi.