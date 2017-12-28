Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de faizsiz emeklilik fonların büyümesinin tüm faizsiz finans camiası için moral verici olduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, şu bilgileri verdi: Son birkaç yılda hızla büyüyen faizsiz emeklilik fonları, tüm emeklilik fonlarının %7,6’sına ulaştı. Özellikle 2017 yılı başında başlayan Otomatik Katılım sisteminde ise faizsiz fonlar %63 seviyelerinde tercih edilerek potansiyelini gösterdi. BES ve OKS devletin garantisi ve sıkı kontrolü altında işleyen, şeffaf bir tasarruf sistemi. Bu sistemde tasarruflarınız çeşitli fonlarda değerlendiriliyor. Biz Katılım Emeklilik faizsiz emeklilik fonları üzerinden tasarrufunuzu altın, döviz, sukuk, katılım hisse senedi gibi finansal araçlarla yönetiyoruz. Tüm bu araçlarla tasarrufunuzun kazandığı getirinin yanı sıra bir de malumunuz hiçbir tasarruf aracında olmayan %25 devlet katkısı da mevcut.

KATILIM EMEKLİLİK’TE 380 BİN KATILIMCI

Katılım Emeklilik, kuruluşunun üzerinden sadece 3 yıl geçmesine rağmen BES’te Otomatik Katılım dâhil 380 binin üzerinde katılımcı sayısına ve 1 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı. Psikolojik barajın aşılması faizsiz fonların geleceği için de ümit verdi. Bu başarıyı, tamamını kendi kurduğu faizsiz 8 adet emeklilik fonuyla yakalayan Katılım Emeklilik, böylece şirket tarihinde çok önemli bir kilometre taşını aşmış oldu.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Bu noktaya sıfırdan üreterek, yeni katılımcı kazanarak, müşteri memnuniyetini sürekli artırarak, kendimizi ve sektörümüzü geliştirerek geldik. Bize güvenen ve destek veren tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “1 milyar lira fon büyüklüğü, bizim için bir psikolojik sınırdı. Bu barajı aşmamızın sadece kurum olarak değil Türkiye’de faizsiz fonların geleceği açısından da önemli anlamı bulunuyor. Biz tamamını kendimizin kurduğu ve büyüttüğü faizsiz fonlarımızla bu güveni pekiştirmiş olduk. Hem katılımcılarımız hem de sermayedarlarımız için en faydalı ve en kârlı modelleri geliştirerek faizsiz fonların başarısını gösterdik” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

KORU SİGORTA "ANONİM" YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Koru Sigorta, bundan böyle yoluna anonim şirket olarak devam ediyor. Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora, kooperatiften anonim şirkete dönüşüm sürecinin ardından yollarına yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Bora, dönüşüm sürecine dair şunları söyledi: 2015 yılının sonlarına doğru, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz bugünkü Genel Müdürümüz Soner Şahin’i işin başına getirdik. Genel Müdürümüz, diğer profesyonelleri de şirketimize çekerek daha güçlü kurumsal yönetim oluşturdu. Bu profesyonel kadronun ve anonim şirkete dönüşme hedefimizin de verdiği güçle beraber, ortaklarımız, çalışanlarımız ve en önemlisi sigortalılarımıza karşı daha büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza hız verdik. 5 Aralık’ta Koru Sigorta Anonim Şirketi doğmuş oldu. Bu sürecin her aşamasında bizden desteklerini esirgemeyen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimizi iletmek isterim” dedi.

HDI'DE DİJİTALE YATIRIM SÜRÜYOR

HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık, HDIBOT adını verdikleri Facebook Messenger platformuyla yaklaşık 15 milyon Facebook kullanıcısını acenteleriyle buluşturduklarını söyledi. Bu platformun Türk sigorta sektöründe bir ilk olduğunu vurgulayan Çalık “Müşterilerimiz Facebook Messenger üzerinden HDI Sigorta ile sohbet ederek sadece iki soru ile 3 alternatifli teklifi 30 saniyede karşılaştırabiliyorlar. Bugün Seyahat Sağlık, Trafik ve Kasko sigortası gibi ürünler için teklif alıp, en yakın acenteden poliçe satın alabiliyorlar. Hasar ihbarlarını HDIBOT üzerinden gerçekleştirip mevcut hasar dosyalarının durumlarını da öğrenebiliyorlar” dedi.

QAUICK SİGORTA SEKTÖRE DEĞİŞİM GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Her geçen gün yeni bir gelişmeye sahne olan sigorta sektörünün geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen, yeni uygulamalar geliştirebilen ve gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olabilen dinamik şirketlerin önümüzdeki dönemde sektör içinde belirleyici bir rolü olacağını söyledi. Değişime uyum sağlamanın yolunun ise uygun iklimi sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uluçeçen, konuyla ilgili şunları söyledi: Her iklimin yetiştirdiği kendine özgü bitkiler var. Sigortacılıkta da durum aynen böyle. Siz hem şirketiniz içinde ve hem de iş ortaklarınızla aranızda böyle bir iklim ve kültür oluşturamazsanız, yenilikleri takip edebilmeniz ve yeni uygulamalar geliştirmeniz son derece zor. Biz Quick Sigorta olarak kendimizi bu iklime hazırlayarak yola çıktı. Şirket olarak sektöre önemli bir değişim getireceğimizi söylüyoruz.”

ŞİRKET YENİ, YÖNETİM TECRÜBELİ

Kuruldukları zamandan bu yana çok kısa bir sürede bin 100 acentelik verdiklerini açıklayan Uluçeçen, sözlerine şöyle devam etti: Quick Sigorta olarak bu kadar acenteliği kura yöntemiyle vermiyoruz. Bugün itibarıyla 760 bin poliçeye ulaştık. Diğer taraftan planladığımız çok sayıda yenilikçi ve ses getireceğine inandığımız projemiz var. Quick Sigorta olarak hayata geçirmek istediğimiz projelerin sadece çok küçük bir kısmını uygulamaya aldık. Acentelerimizle birlikte şu an Quick Sigorta’nın birinci fazındayız. İkinci faza geçtiğimizde sektörde çok büyük fark oluşturacağız.

Çalışmalarını tecrübeli ama çekirdek bir kadroyla yürüttüklerini vurgulayan Uluçeçen, sözlerini şöyle sonlandırdı: Biz içeride sadece 30 kişiyiz. Yönetsel olarak da alışılagelmişten farklı bir yöntemle çalışıyoruz. Sektöre yeni bir soluk getireceğiz.

AXA SİGORTA'NIN REKLAM HAMLESİ SATIŞLARI ARTIRDI

AXA Sigorta’nın sigorta ürünlerinin faydalarını yalın ve eğlenceli bir dille anlatarak toplumda sigortalılık bilincini artırmayı hedeflediği kampanyası “Dert Varsa Derman Axa” ilk dört ayında başarılı sonuçlara imza attı. Ünlü oyuncu Gürgen Öz tarafından canlandırılan Oytunç karakterinin renk kattığı kampanya için hazırlanan dört ayrı dijital film, toplamda 94 milyon kez görüntülendi. Yayınlandığı tüm sosyal medya platformlarından 22 milyona yakın izlenme oranına ulaşan kampanya süresince sosyal medyada Axa Sigorta hakkında olumlu konuşma oranı ise %66’lık önemli bir artış gösterdi. Axa Sigorta ağustos ayından bu yana seyahat sağlık sigortası ürününde günde ortalama %160 oranında bir poliçe artışı sağlarken bu oran “Kadın Girişimci Sigortası” ürününde %60 ve “Sağlığım Tamam” ürününde %24’e ulaştı. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek “Bir farkındalık çalışması gibi de konumlandırdığımız iletişim kampanyamız hedeflerimize giden yolda çok başarılı sonuçlar getirdi” diye konuştu.

TARSİM'İN YURT DIŞI TEMASLARI SÜRÜYOR

TARSİM, Tunus’ta düzenlenen 13. SIAMAP Uluslararası Tarım Makinaları ve Balıkçılık Fuarı’na, 12-18 Kasım tarihleri arasında ise Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Agritechnica 2017 Fuarı’na katılarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer kurumlarla birlikte ülkemizi temsil etti. Hem 52 ülkeden, yaklaşık 2 bin 900 katılımcının ve 500 bin ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen, Avrupa'nın en büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Agritechnica 2017'de, hem de Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinden yaklaşık 300 bin ziyaretçinin yer aldığı, 13. SIAMAP Uluslararası Tarım Makinaları ve Balıkçılık Fuarı'nda, TARSİM yoğun ilgi ve beğeni ile karşılandı.

SEKTÖR 9 AYDA 21 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla teknik ve mali sonuçlar belli oldu. Buna göre, 2017 üçüncü çeyrek sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 21 milyar lira tazminat ile ekonomiye güvence sağlamaya devam etti. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %10,4, hayat sigortaları branşında ise %49,2’lik, ortalamada da %14,9’luk bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,4 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 5 milyar lira olurken; sektörün toplam prim üretimi 33,4 milyar liraya ulaştı.

BES'TE PARA AKTARIMINA DÜZENLEME

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü bireysel emeklilik sisteminde (BES) değişikliklere gitmeyi sürdürüyor. Önceki gün fon tercihleriyle ilgili iki genelgenin yayınlanmasının ardından bugün de “Aktarıma İlişkin Hususlar” bölümünde değişikliğe gidildi. 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’nin “Aktarıma İlişkin Hususlar” başlıklı yedinci bölümünü değiştiren genelge Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) internet sitesinde yayımlandı. İlgili bölüm, bireysel emekliliği olan vatandaşın parasını mevcut şirketten daha fazla kazanacağını düşündüğü şirkete aktarmasını düzenliyor.