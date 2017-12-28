Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arslan, hamsinin göç etmesi nedeniyle Türk balıkçıların bir süredir Gürcistan’a yöneldiğini belirtti. Arslan, Türkiye’deki hamsi avının sonuna yaklaşıldığına işaret ederek, “Yaklaşık 10 gündür tezgâhlarda iyi miktarda hamsi göremiyoruz. Göç eden hamsi tekrar döner mi onu da bilemiyoruz” dedi.

Hamsi için bundan sonraki süreçte olumlu bir tablo olmadığını dile getiren Arslan, “Yeni yılda Gürcü hamsisi tüketeceğiz. Yıl başından sonra Gürcistan’da avlanan hamsi tezgahlardaki yerini alacaktır. Yani göç eden hamsi avlanıp Türkiye’ye getirilecek” diye konuştu. Arslan, hamsi dışında diğer türlerin de az miktarda avlandığını belirterek, şunları kaydetti: İstavrit var ancak standartların altında, az miktarda yakalanıyor, ileride ne olacağı belli değil. Mezgitte fırtına öncesinde satış iyi oldu ancak şu anda kayda değer bir şey yok, tekne başı 10-30 kilogram avlanıyor, yeni yılda Karadeniz’de avcılık karamsar görünüyor.