Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu uygulama 5 Aralık 2017’den itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için geçerli olacak. ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek ancak bu tutarı düzenlenen faturada, mevzuatta belirlenen bir şerh ile gösterecek. Öte yandan revolver, tabanca, tüfekler ve benzeri malların Adalet Bakanlığına teslimi veya bunlar tarafından ithali vergiden tutuldu. Bu malların Adalet Bakanlığı adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından temin edilmesi halinde, düzenlenecek belge veya yazıda bu husus ayrıca belirtilecek.