Söz konusu uygulama 5 Aralık 2017’den itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için geçerli olacak. ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek ancak bu tutarı düzenlenen faturada, mevzuatta belirlenen bir şerh ile gösterecek. Öte yandan revolver, tabanca, tüfekler ve benzeri malların Adalet Bakanlığına teslimi veya bunlar tarafından ithali vergiden tutuldu. Bu malların Adalet Bakanlığı adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından temin edilmesi halinde, düzenlenecek belge veya yazıda bu husus ayrıca belirtilecek.
FATİH Projesi’nde ÖTV faturaya dâhil edilmeyecek
28.12.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamına giren malların Millî Eğitim Bakanlığına tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanacak.
Etiketler : fatih,vergi,
531527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/531527.aspx
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