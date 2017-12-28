Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım’da koşulan Vodafone İstanbul Maratonu’nda, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 10 milyon 689 bin 618 lira ile rekor miktarda bağış toplandı. 42 bin 195 metre, 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dâhil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti.