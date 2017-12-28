Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuk olarak katıldığı toplantıda, odanın 2018 yılı bütçesi de kabul edildi. Açılışta konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul’da göçebe olmak zorunda bırakılan bir sanayi olduğunu belirterek, bu durumun rekabet gücünü sekteye uğrattığına dikkat çekti. Sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında en etkili çözümü OSB’lerin sunduğuna işaret eden Bahçıvan “Bu çerçevede biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz” dedi. Bahçıvan, yeni nesil OSB’lerin sanayiyi konutlaşma baskısından kurtaracağına ve kapasite artışına fırsat vereceğine vurgu yaptı.