Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici dernekleri, “Bunlar harcama karşılığında kazanılmış hak. Silinmemeli.” derken, sadakat kartlarını veren şirketlerin bazılrı ‘yılbaşında silinecek’ uyarısı yapıyor. Bazı bankaların yetkilileri ise “Para puanlar silinmeyecek” dedi. Bankacılık sektör yetkilileri, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamındaki puanların kullanımında tarih sınırlaması olabileceğini, bunların ekstrelerde yer aldığını, uygulamaların bankadan bankaya değiştiğini de ifade ediyor.

Yapı Kredi yetkilisi World üye iş yerlerinde yapılan harcamalardan Worldpuan kazanıldığını hatırlatırken, yıl sonunda ‘sıfırlama’ gibi bir uygulamalarının bulunmadığını söyledi. Garanti Bankası yetkilisi ise “Belirli sektör veya markalara yönelik kampanyalar yapıyoruz. Süreli kampanyalar haricinde kazanılan bonus ya da miller, bir sonraki yıla devrolur. Silme söz konusu değil.” dedi. Ziraat Bankası yetkilisi, “Kampanyalarda süre belirtilmemişse puanlar silinmez” derken, İş Bankası Maximum.com.tr uygulamasından sürelerle ilgili bilgi alınabileceğini söyledi. Akbank, Vakıfbank ve Denizbank da puan silme gibi bir uygulamanın bulunmadığı bilgisini verdi.