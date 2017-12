Türkiye Gazetesi

Asgari ücret 2018 zammı görüşmeleri devam ederken; işçisi, iş vereni, emeklisi kısaca Türkiye'de hemen hemen her kesim asgari ücret ne kadar olacak 2018, asgari ücret 2018 zammı ne kadar olur ve asgari ücret son dakika haberlerine özellikle dikkat ediyor. CHP: 2 bin TL, DİSK: 2,300 TL, Türk-İş ise 1,893 TL teklif ettiği asgari ücret 2018 zammı görüşmelerinde Türk-İş'in 1,893 TL'lik teklifi fazla bulunmuş; asgari ücret 2018 zammının enflasyon oranlarına göre belirleneceği belirtilmişti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapılan asgari ücret 2018 zammı görüşmeleri sürerken, asgari ücret son dakika 2018, asgari ücret son durum ve asgari ücret son dakika haberleri gibi merak ettikleriniz turkiyegazetes.com.tr adresinde an be an aktarılıyor. Asgari ücret ne kadar olacak 2018 yılında şuan için bilinmez ama yeni yılda asgari ücret 2018 zammı yarın yani Cuma günü netlik kazanacak. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan asgari ücret ne kadar olacak 2018 görüşmeleri yarın meyvesini verecek ve asgari ücret 2018 zammı yarın açıklanacak.

Türk-İş'in 1893 TL'lik teklifini gerçekçi bulmayan TİSK, teklifin yüksek olduğunu ve asgari ücret 2018 zammının enflasyon oranlarına göre belirleneceğini açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım da asgari ücret 2018 zammının enflasyon oranlarına göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Asgari ücret 2018 ne zaman açıklanacak?

2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık Cuma günü belli olacak. Milyonlarca çalışan, heyecanla kararı bekliyor.

Asgari ücret son dakika haberleri

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelmişti. Asgari ücretin belli olmasına sayılıo günler kala öte yandan DİSK, asgari ücretin 2.300 TL olmasını istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 2 bin TL olmasını talep ediyor.

Asgari ücret 2018 zammı ne kadar olur?

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılacağını belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak.

Asgari ücret 2018 son dakika haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücretiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. TRT'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücret tespit komisyonu üçlü yapıda olan bir mekanizma. Asgari ücret de sosyal bir ücret ve bunun anlamını da, beklentiyi de biliyoruz. Bu süreç işçi ve işveren tarafının olduğu bir süreç. TÜRK-İŞ bin 893 lira gibi bir rakam teklif etti. Kamuoyunda farklı rakamlar açıklanıyor. Üçüncü toplantımızı da TİSK ile yaptık. Onlar da rekabet gücüyle ilgili sıkıntı yaşamayacakları bir rakam istiyorlar" dedi.

Asgari ücret 2018 zammı ne kadar olması gerekir?

Asgari ücretin belirlenmesinde sosyal diyalog ve istişarenin önemli olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, "Bizim amacımız uzlaşı oluşturmak. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz. Asgari ücret, taban ücrettir, arzu ettiğimiz bunun üzerindeki rakamlarda çalışmaların olması. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguları ciddi bu konuda. İstihdam paketinde bile teşviklerimizi prime esas kazancın tavanı üzerinden bir anlayışa geçtik. İstişare ile güzel bir rakam açıklayacağız" şeklinde konuştu.



Asgari ücret 2018 ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişinin gözü kulağı hükümet ve sendikaların görüşmesinden çıkacak güzel haberde. Asgari ücret 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.

Asgari ücret zammı 2018 için 4 formül

Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, bu ay belirlenecek. Zam oranı için 4 formül var. Geçen yılki gibi yüzde 8.04 artarsa, net asgari ücret bin 517 lira olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa yeni ücret yüzde 12.98 artışla bin 586 liraya çıkacak. Türk-İş'in yaptığı bin 893 liralık teklif yüzde 34.8'lik artış getirirken, bütün bu tekliflerin ortası bulunursa yeni asgari ücret yüzde 18.5 artıyla bin 664 lira olacak.