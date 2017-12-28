Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı geride kalırken; zam konusu işçisi, emeklisi, çalışanı kısaca herkes tarafından merak içerisinde bekleniyor. Asgari ücret zammının Cuma günü açıklanacağı günlerde enfasyona göre şekillenen zam oranı memurlar ve memur emeklileri tarafından da ilgi ile takip ediliyor. 2018 memur maaşı hesaplama işlemlerini kontrol edenler; 2018 2019 memur zammı enflasyon farkını da araştırıyor, 2018 memur maaşı zam oranını da merak ediyor. 2018 memur maaşı hesaplama işlemlerini yapanlar; en düşük memur maaşının 2,857 liraya yükseleceğini ne bir şekilde görebiliyor. Emekli memurlar ise en az 1964 lira maaşa sahip olacak. İşte 2018 memur maaşı hesaplama, 2018 memur maaşı zam oranı ve 2018 2019 memuz zammı enflasyon ile ilgili merak ettikleriniz.

2018'e artık sayılı zamanlar kalırken; 2018 memur maaşı hesaplama, 2018 memur maaşı zam oranı ve 2018 2019 memur zammı enflasyon farkı birçok kesim tarafından merak ediliyor. İşte 2018 memur maaşı hesaplama, 2018 memur maaşı zam oranı ve 2018 2019 memur zammı enflasyon farkı işlemleri...

2018 memur maaşı zammı için Ocak ayında çifte zam

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak olan memurlar, çifte zam almış olacak. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 4'lük zam ile en düşük memur maaşı 2.829 liraya çıkacak, bunun üzerine enflasyon farkı da eklenince en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 2017 yılında 2.721 liraydı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Emekli memurların maaşlarında da belli bir yükselişe gidildi. Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise, yeni yılla birlikte 1.964 liraya yükseliyor. En düşük memur emeklisinin maaşı şu an 1.871 liraydı.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

TAHMİNLERDE DEĞİŞİKLİK VAR!

2018 emekli maaş zamlarında son durum 3 Ocak’ta belli olacak. Bu tarihten evvel Ekim-Kasım ayı enflasyon oranlarının gelmedi ile birlikte tahminler oluşmaya başladı. Merkez Bankası’nın son yaptığı beklenti anketi, zam oranı konusunda ipuçları veriyor. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi yüzde 11.74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olmuştu. Yani tahminler yükseldi. Yüzde 11.74’lük tahmine göre; 2017’nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.52 olacak.

Maaşlarda bu durumda 234 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen 4 bin 240 lira olan en yüksek emekli aylığı 4 bin 474 liraya çıkacak. Halen net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri ise 110 lira artacak. Bu emekli, Ocak’tan itibaren 2 bin 110 lira maaş almaya başlayacak. Emekliler, tablomuza bakarak yeni maaşlarını öğrenebilecek. Bu arada Ocak’ta, maaşlar artacağı için, her ay hesaba yatan aylığın yüzde 4’ü-5’i oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Ek ödeme Ocak’ta yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.

2018 YILINDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

MEMUR VE EMEKLİLER YÜZDE 4 ZAM YAPILACAK

2017 Ağustos'unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017'nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak.

Enflasyon rakamları 3 Ocak 2018'de açıklanacak. Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon % 4.94 olduğundan şimdiden aşağı yukarı %1’lik enflasyon zammı kesin gibi. bu da zammın en az %4 olacağını bilere anlatıyor.

Buna bilgiler ışığında 2018'in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 850 Lira civarı,

Memur emekli maaşı yaklaşık 1.960 liraya yükselecek.

En yüksek maaş 10.950 Lira civarında olması bekleniyor.

Temmuz – kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5'e yakın zam kesin gibi görünüyor. Bu koşullarda;

En düşük SSK emekli aylığı 1.472 liraya,

En düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.318 lira civarına yükselecek.

Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerinde olacak gibi görünüyor.

2018 EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

SSK ve Bağkur emeklilerinin yılbaşı zammı için rakamlar 3 Ocak'ta netleşecek. Halen en düşük esnaf emeklisi aylığı 1260 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş yüzde 3.43 artışla 1303 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı 1535 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanlarda 1204 liraya ulaşacak.

EK ÖDEME NEDİR?

Emeklilerin maaşlarına her ay ilave edilen ek ödeme (vergi iadesi) miktarı, memur emeklilerinde maaşın yüzde 4’ü; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4’ü ya da yüzde 5’i (900 liranın altı maaşlılarda) oranındadır. Örnek vermek gerekirse; hala net maaşı 2 bin lira olan emekli, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Emeklinin eline aylık 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 3.4 zamla Ocak’ta net maaş 2 bin liradan 2 bin 68 liraya çıkacak. Ek ödeme de 80 liradan 82,72 liraya yükselecek. Emeklinin eline geçen para (net maaş + ek ödeme) 2 bin 150 lira 72 kuruşa ulaşacak.

EMEKLİ MEMURA ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ ZAMMI NASIL YAPILACAK?

Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zam üzerine memur emeklileri ek olarak enflasyon farkı ile en ek yüzde 1 zam alacaklar. Buna göre; 2018'in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak.

4C'Lİ VE ENGELLİLERE MÜJDE

Kamu yemekhanelerinde helal gıda sertifikalı ürünlerin tüketilmesi özendirilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Meteoroloji, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde çalışan personele ilave havacılık tazminatı verilecek. 4/C'li personele yapılan ek ödeme miktarları da yükseltildi. Kamu konutlarından engelli kamu görevlilerinin öncelikli faydalanması sağlanacak. Engelli kamu görevlileri kendi görev alanları dışında bir yerde görevlendirilirse yanlarında refakatçi bulundurabilecek. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına daha yüksek çocuk yardımı ödeneği verilecek. Resmi ve dini bayram günlerinde fazla mesailer artırılacak.

80 MİLYONUN MENFAATİNİ GÖZETTİK

İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 80 milyon vatandaşın menfaatinin gözetildiğini belirterek "Uzun soluklu ve stresli bir süreçti. Çok başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştirdik. Bu teklifimizle hem memurumuzu memnun etmeyi hem de kamu mali dengesini gözetmeyi amaçladık" dedi. Kadın çalışanların yükünü hafifletmek için önümüzdeki dönemde de çalışacaklarını kaydeden Sarıeroğlu, "Kreş imkânlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı hususları ve farkındalığı da artıracak şekilde olumlu gördüğümüzü toplu sözleşme metnimizde işledik" diye konuştu.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da Çalışma Bakanı'na teşekkür ederek, "Bizim işimizi masada kolaylaştırmıştır. Bakanımız sendika kökenli olmasaydı belki de sorun çıkabilirdi" dedi.