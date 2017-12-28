Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik yayımladığı yeni yıl mesajında, 2017'de, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesinin, küresel ekonomide en dikkati çeken gelişme olduğunu vurgulayan Sabancı, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) uzun yıllar sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize ettiğini anımsattı.

Sabancı, Türkiye'ye baktıklarında, jeopolitik etkilerin politik, ekonomik ve sosyal olarak derinden hissedildiği bir yıl daha yaşandığını, olumsuzluklara rağmen dünyadaki büyümenin ülkeye yansımasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin, 3. çeyrekte son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğine dikkati çeken Sabancı, "Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır. Bu noktada, küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsat görüyoruz; teknoloji, dijitalleşme ve eğitim. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor." değerlendirmelerini yaptı.

"Dijital ekonomide kendimize yer bulmak zorundayız"

Güler Sabancı, katma değer oluşturan teknoloji yatırımlarının çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, teknolojik anlamda dünya tarihinin en hızlı dönüşümüne tanık olunduğunu dile getirdi.

Bu dönüşümün, daralan aralıklarla ve hızlı sıçramalarla hayatı şekillendirdiğine işaret eden Sabancı, ekonomik büyümenin de teknolojideki değişimle paralel bir gelişim gösterdiğine dikkati çekti.

Sabancı, yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolunun teknolojiden geçtiğini belirterek, şunları ifade etti:

"İkinci öncelik ise teknolojiyle yakından ilişkili olan dijitalleşme. 2020 yılında 24,6 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekonomide kendimize yer bulmak zorundayız. Bu konuda da bir ortak vizyon ve yol haritası belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Son olarak, teknoloji ve dijitalleşme ile değişen dünya eğitimi de dönüştürüyor ve bu yarışta kimse geriden başlamıyor. Çünkü dünyadaki hızlı değişim tüm ülkeleri tekrar en başa, başlangıç çizgisine getirdi. Bu da bize yepyeni bir fırsat penceresi araladı.

Eğitim rekabetinin gerisinde kalmamak ve ülke olarak fark oluşturmak için üstümüze düşen bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla yeni bir eğitim sistemi tasarlamaktır. Ülkemizi her alanda ileri taşımak ancak bu yolla mümkün olacaktır. Genç nüfus avantajını kullanarak, gereken yetkinliklerle bugünden donanmış nesiller yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Bu üç fırsatın da kazananı olmak için enerjimizi ortak hedeflere odaklanmak, ihtiyaç duyulan iklimi oluşturmak ve bugünden adım atmak gerekiyor."

Güler Sabancı, 2017'nin, Sabancı Topluluğu için dönüşüm yılı olduğunu, 90 yılı aşan hikayelerinde yeni bir başlık açtıklarını kaydetti.

Bu yeni etapla birlikte artık sadece "Türkiye'nin Sabancı'sı" değil, "Yeni Neslin Sabancı'sı" olacaklarını aktararak, "Önümüzdeki dönemde ekonomimizi dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu noktada da Sabancı Topluluğu'na düşen, örnek ve öncü olmaktır. Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.